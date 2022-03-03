 

Макрон обсудил по телефону ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским

03.03.2022, 14:59, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV.

Разговор с Путиным продолжался полтора часа, сообщают СМИ. По данным AFP, после беседы с главой российского государства Макрон поговорил с Зеленским, передает РИА «Новости».

В предыдущем разговоре 28 февраля Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов РФ в сфере безопасности.



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