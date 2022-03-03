 

Украинская делегация уточнила время начала переговоров с российской стороной

03.03.2022, 14:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров начнется через два часа.

«Через два часа стартуем», – написал Арахамия на своей странице в Facebook.

По словам депутата, Киев намерен в ходе нового раунда переговоров с Россией как минимум договориться о создании гуманитарных коридоров.

«Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее – по обстоятельствам», – написал он.

Ранее сообщалось, что глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры должны начаться в 15.00. Украинская сторона попросила пораньше, но вовремя не смогла прибыть, «видимо, не получается», отметил он.

Первый этап переговоров состоялся в понедельник на территории Белоруссии. Ключевой вопрос для Украины – «немедленное прекращение огня и вывод войск с территории». Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / В Харьковской области прошло 14 акций протеста против повышения тарифов

24.05 / Голландская авиакомпания отказалась от полетов над Белоруссией

05.10 / NI – ни от Трампа, ни от Байдена РФ улучшения отношений не ждёт

03.07 / Вопрос дня: Может ли убийца стать православным священником?

04.10 / После урагана во Франции и Италии пропали без вести десятки человек

23.09 / Жители юга и востока Украины тотально не доверяют журналистам – исследование

19.09 / Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

01.12 / Кива пригрозил молиться за тех, кто лишил его научной степени

03.10 / Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

27.02 / Министр инфраструктуры: Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика