Украинская делегация уточнила время начала переговоров с российской стороной

Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров начнется через два часа.

«Через два часа стартуем», – написал Арахамия на своей странице в Facebook.

По словам депутата, Киев намерен в ходе нового раунда переговоров с Россией как минимум договориться о создании гуманитарных коридоров.

«Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее – по обстоятельствам», – написал он.

Ранее сообщалось, что глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры должны начаться в 15.00. Украинская сторона попросила пораньше, но вовремя не смогла прибыть, «видимо, не получается», отметил он.

Первый этап переговоров состоялся в понедельник на территории Белоруссии. Ключевой вопрос для Украины – «немедленное прекращение огня и вывод войск с территории». Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».