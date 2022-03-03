 

Кожаный пиджак и простые джинсы: новый образ Эмили Ратажковски для прогулки с сыном

03.03.2022, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока в Москве только начинает звенеть капель, в Нью-Йорке весна уже вступила в свои права. Поэтому мы уже можем отсчитывать начало сезона в звездном стрит-стайле. Первой ласточкой в этом списке стала модель Эмили Ратажковски, которая только вернулась с миланской Недели моды (там она вместе с сестрами Хадид и другими топ-моделями современности участвовала в показе новой коллекции Versace). 

Вчера 30-летняя модель попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Сильвестром, которому совсем скоро, 8 марта, исполнится один год. Из-за частых отъездов по работе, особенно в период Недель моды, молодая мама любую свободную минуту проводит с малышом. Для выхода в город Эмили выбрала простой, но эффектный наряд, в котором соединились сразу несколько трендов этой весны. 

На Эмили были черный кожаный пиджак фасона оверсайз с крупными пуговицами и глубокими карманами, под который она надела базовую белую футболку, и прямые, чуть свободные джинсы голубого цвета. Образ дополнили черные ботильоны на каблуке kitten-heel (чуть скошенный вперед каблук) и узкие солнцезащитные очки в черепаховой оправе. Единственным ярким акцентом стали ярко-красные губы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Компания Lenovo обещает выпустить первый смартфон на Snapdragon 895 в этом году

27.07 / Свадьба Китти Спенсер и Майкла Льюиса: необычный торт, фейерверк, Мэй Маск и Пикси Лотт в числе гостей

27.12 / Послание Андромеды. Мистификация или правда?

11.08 / Мнение: Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

18.03 / Триумф «красных кхмеров» – гражданская война в Камбодже

31.10 / Мнение: Боевые действия в городе. 1959-й год

21.01 / Мнение: Победа Антифа

07.12 / Названы повышащие риск заражения коронавирусом продукты

16.07 / Мое море: 5 российских брендов купальников, достойных внимания

10.11 / После испытания на хорьках спрей от коронавируса протестируют на человеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика