Кожаный пиджак и простые джинсы: новый образ Эмили Ратажковски для прогулки с сыном

Пока в Москве только начинает звенеть капель, в Нью-Йорке весна уже вступила в свои права. Поэтому мы уже можем отсчитывать начало сезона в звездном стрит-стайле. Первой ласточкой в этом списке стала модель Эмили Ратажковски, которая только вернулась с миланской Недели моды (там она вместе с сестрами Хадид и другими топ-моделями современности участвовала в показе новой коллекции Versace).

Вчера 30-летняя модель попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Сильвестром, которому совсем скоро, 8 марта, исполнится один год. Из-за частых отъездов по работе, особенно в период Недель моды, молодая мама любую свободную минуту проводит с малышом. Для выхода в город Эмили выбрала простой, но эффектный наряд, в котором соединились сразу несколько трендов этой весны.

На Эмили были черный кожаный пиджак фасона оверсайз с крупными пуговицами и глубокими карманами, под который она надела базовую белую футболку, и прямые, чуть свободные джинсы голубого цвета. Образ дополнили черные ботильоны на каблуке kitten-heel (чуть скошенный вперед каблук) и узкие солнцезащитные очки в черепаховой оправе. Единственным ярким акцентом стали ярко-красные губы.