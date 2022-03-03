Скандалы: «Я в него буквально влюблена!»

Единороссы публично отказываются от iPhone и переходят на смартфоны «Ростеха»

После того как компания Apple прекратила продажу своей продукции в официальном онлайн-магазине в России, депутаты Госдумы стали демонстративно отказываться от iPhone. Так, единороссы Мария Бутина и Денис Майданов заявили, что теперь будут пользоваться смартфонами AYYA T1, произведенными структурами «Ростеха».

«Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1», — написала Мария Бутина в своих соцсетях и показала подписчикам новый смартфон.

В разговоре с корреспондентом Znak.com Бутина заявила, что телефон купила сама, «никому [из единороссов] его не раздавали». «Я в него буквально влюблена! Абсолютно не жалуюсь [на качество]. Даже темы для рабочего стола и то российские! Колосочки есть, наш осенний лес. За 15 тыс. рублей в смартфоне отличная камера. Есть функция „отпечатка пальца“, можно расплатиться с помощью смартфона. Наушнички в комплекте», — поделилась впечатлениями депутат-единоросс.

Одна из функций, которая Марии Бутиной понравилась больше всего, — возможность отключения камеры и микрофона. «Аналогов в мире нет. Так что малышка Ая — самый надежный телефон от чужих глаз и ушей!» — восхищается Бутина. Правда, эксперты радость депутата не разделяют и считают, что AYYA T1 «нельзя считать защищенным», потому что само по себе «отключение камер механически не является надежным способом».

Вместе с Марией Бутиной отказаться от iPhone и перейти на смартфон отечественного производства решил и депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов. «Наш „Ростех“ не подведет! Я тоже стал обладателем AYYA Т1 и тоже рекламирую абсолютно бесплатно. За Родину!» — написал Майданов.

Смартфон AYYA Т1 производит «Смартэкосистема», которая зарегистрирована на федеральной территории Сириус. По данным системы СПАРК, конечный владелец «Смартэкосистемы» — госкорпорация «Ростех». Планировалось, что разработку будут поставлять в Минобороны, писал «Коммерсантъ».

В продажу AYYA Т1 поступил в конце прошлого года. Средняя стоимость — 15 тыс. рублей. По задумке разработчиков, смартфон должен защищать владельца от сбора персональных данных как раз счет функции, которая так понравилась Марии Бутиной. AYYA Т1 разработан под российский процессор и операционную систему, но пока они иностранные. Так что устройство нельзя считать защищенным, считают эксперты.

Из отечественного в телефоне только программное обеспечение, которое необходимо предустанавливать по закону.

Исходя из характеристик AYYA Т1, можно сказать, что смартфон стоит ощутимо дороже, чем, например, аналогичные телефоны китайского производства (их можно приобрести за 8-9 тыс. рублей).

Анастасия Мельникова