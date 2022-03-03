 

Оккупанты ударили по жилым домам в Чернигове

03.03.2022, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чаус отметил, что многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

“Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется”, – написал он.

Также он опубликовал снимки с места происшествия.

Также фотографии последствий ракетного удара опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Позже Геращенко показал видео этого удара.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

07.08 / Мини-камера, закрепленная на насекомых

10.11 / Актер из «Ночного дозора» и «Адмирала» госпитализирован в Москве

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

17.08 / Трамп сообщил, что в Беларуси ситуация “ужасная”

13.01 / Министры обороны стран ОДКБ обсудили результаты операции в Казахстане

26.10 / На местных выборах зафиксировали “карусели” в четырех областях Украины – Нацполиция

25.10 / В Китае выпущен на сто процентов отечественный ноутбук

24.06 / Из-за роста числа инфицированных в Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

07.06 / Das Erste – министерство здравоохранения Германии обвинили в попытке сплавить бракованные маски нуждающимся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика