“Молятся”: сбежавший из России Виторган готов отдать любые деньги за спасение

Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочки сейчас находятся в Латвии. В другую страну звездная семья успела сбежать еще до того, как на Украине началась спецоперация, после которой Европа полностью закрыла воздушное пространство.

По дороге в Латвию с артистом произошла неприятность. Уже в Юрмале отец бывшего мужа Ксении Собчак заметил, что забыл в Москве важные документы. Сейчас знаменитость просит о помощи в своих социальных сетях. Он ищет, кто бы мог передать ему все необходимые бумаги.

“Актер явно хочет, чтобы ему кто-то передал документы, и они для него что-то значат, если он просит, чтобы кто-то нашелся, волонтеры или кто-то на платной основе, чтобы ему эти документы были переданы”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.у” Светлана Панкова.

Естественно, условия, на которых кто-то может согласиться протянуть руку помощи Эммануилу Виторгану, – это всего лишь предположения. Сама звезда никаких подтверждений не давала.

“Конечно, сейчас сложно говорить, чтобы кто-то вообще куда-то полетел. Сейчас в принципе лететь опасно и страшно. Люди когда летят, они молятся, чтобы полет быстрее закончился. И подвергая кого-то опасности, с его стороны, это тоже не красиво, но у него нет выхода. Мало ли, может, найдутся добрые и хорошие люди, которые согласятся и все-таки ему отправят эти документы”, – подытожила певица.