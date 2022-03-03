Володин рассказал о рассмотрении законопроектов об ответственности за фейки

“Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер заявил о важности достоверной информации и ответственности социальных сетей. Он уточнил, что законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение фейков.

“Речь идет о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлекших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы”, – конкретизировал Володин.

Он сообщил, что соответствующие поправки депутаты рассмотрят на пленарном заседании 4 марта. Также в этот день рассмотрят другие вопросы по защите экономики и граждан в условиях санкций, заключил спикер.

Ранее Володин поручил создать в Госдуме совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций. Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, зампредом – ответственным секретарем назначен член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.