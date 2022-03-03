 

В Кремле назвали позором решение отстранить российских паралимпийцев от ОИ

03.03.2022, 13:30, Новости дня
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В Кремле решительно осуждают решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских и белорусских спортсменов от Игр в Пекине, это позорная и чудовищная ситуация, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать», – передает ТАСС слова Пескова.

Песков обратил внимание, что вчера было принято одно решение, а «сегодня это решение поменяли». «Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в четверг Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине.



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