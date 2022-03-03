В ЛНР заявили об освобождении от ВСУ шести населенных пунктов

Народная милиция Луганской народной республики объявила об освобождении шести населенных пунктов 3 марта, заявили в МИД ЛНР.

«По состоянию на утро 3 марта народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской народной республики… 3 марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР)», – цитирует заявление ведомства ЛНР РИА «Новости».

Войскам ЛНР удалось максимально продвинуться на пути к населенному пункту Троицкое – на 75 километров.

Ранее в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.