 

Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию

03.03.2022, 13:30, Новости дня
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Поставки и производство автомобилей немецкого концерна Volkswagen в РФ приостановлены, заявили в пресс-службе компании.

«На фоне российского нападения на Украине Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в РФ (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Там уточнили, что серьезно относятся к ответственности перед российскими сотрудниками, им планируется выплачивать пособие по неполной занятости.

Напомним, Audi, Land Rover, Porsche, General Motors и некоторые другие компании приостановили поставки новых автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине и падения курса рубля. Ранее в Минпромторге  заявили, что в РФ могут возникнуть временные сложности с поставками иностранных автомобилей на фоне ситуации в мире.



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