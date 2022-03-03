В Кремле допустили намеренное затягивание Киевом переговоров

Есть основания полагать, что Киев намеренно затягивает начало переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас есть основания так полагать», – ответил он на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Киев попросту намеренно тянет время, передает ТАСС.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины состоятся на территории Брестской области Белоруссии, как и было запланировано.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что люди гибнут, а украинская делегация подбирает место покомфортнее для второго раунда переговоров с Россией.