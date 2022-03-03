Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине, указав, что любая человеческая жизнь бесценна.

Лавров указал при этом, что любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан, передает РИА «Новости».

Российские военные, добавил министр, имеют жесткий приказ – использовать высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры: даже казармы, где расположены украинские военнослужащие, не подлежат каким-либо ударам.

«Я могу выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким (погибших)», – сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором рассказала о случаях провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины.