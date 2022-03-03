 

Звезда “Эйфории” Сидни Суини выходит замуж

03.03.2022, 13:20, Разное
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Актриса Сидни Суини, получившая всемирную известность благодаря роли Кэсси в сериале HBO “Эйфория”, помолвлена со своим давним бойфрендом Джонатаном Давино. В этом уверены инсайдеры издания People. К тому же на днях 24-летнюю актрису сфотографировали папарацци – на кадрах она в спортивном костюме разговаривает со своим 37-летним возлюбленным рядом с домом, а на безымянном пальце левой руки светится кольцо с крупным бриллиантом. 

Пока что представители актрисы не подтвердили сообщения о помолвке.

Джонатан Давино и Сидни Суини, 2018 год

О личной жизни юной звезды известно немного. Есть информация, что Джонатан Давино – ресторатор, а их роман длится три года. При этом в свет они выходили лишь в самом начале отношений. Кстати, как-то в интервью Сидни обронила фразу, что она совсем не хочет иметь романтических связей с коллегами по цеху:

Я не встречаюсь с теми, кто находится в центре внимания. То есть ни с актерами, ни с музыкантами, ни с кем-либо из сферы развлечений, потому что так я могу оставаться обычной Сидни, и это прекрасно.

В начале января вышел второй сезон сериала “Эйфория” и шоураннеры уже готовят к выпуску следующий, третий сезон успешной подростковой драмы. Правда, и до этого сериала у Сидни было много узнаваемых ролей: так, она сыграла Эмалин Аддарио в сериале “Сплошной отстой” и Идэн Блэйн в сериале “Рассказ служанки”. Также на ее счету роль в мини-сериале “Острые предметы”.



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