Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России
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…вывести войска из Украины.
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить применение силы в Украине и вывести с ее территории войска. Об этом сообщается в твиттере ООН.
«ГА ООН потребовала, чтобы РФ немедленно полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах»,
— говорится в сообщении.
«За» резолюцию проголосовали делегации из 141 страны, против — из пяти, воздержались — 35. Против выступили Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Среди тех, кто воздержался — делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Монголии, ЦАР, Мадагаскара и Пакистана.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 февраля пояснил о провале попытки ООН предотвратить военную операцию, но попросил «дать миру еще один шанс». В тот же день Совет Безопасности подготовил проект резолюции с требованием от Москвы прекратить «специальную военную операцию» в Украине. РФ этот проект заблокировала.
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Источник: Новая газета
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