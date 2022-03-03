 

CNN: в качестве царь-санкции против Запада Россия может уволить Набиуллину

03.03.2022, 12:51, Разное
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В случае если США и ЕС не удастся достигнуть договорённостей с Россией, Кремль может применить так называемую царь-санкцию. В качестве рестрикции может быть уволена со своей должности глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

“Это будет сильнейший удар по США и МВФ. Фактически мы лишимся важной креатуры, обеспечивающей финансовое сопровождение наших экономических решений. В Кремле это понимают, но держат Набиуллину и Чубайса, чтобы не разрывать последние связи с Западом, несмотря на тот экономический ущерб, который они наносят России”, – сообщил в комментарии изданию экономист Билл Ходжес. 

По его словам, в настоящее время кандидатуры Чубайса и Набиуллиной используются США и Великобританией для ведения переговоров и в качестве исполнения программы западных санкций. 

“Одной из главных тем будущих переговоров с Россией должно стать сохранение этих лиц на своих должностях. В противном случае Россия укрепится”, – заключил эксперт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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