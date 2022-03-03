 

Володин заявил, что Россия опередила НАТО на Украине буквально на один день

03.03.2022, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней”, – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо делать все, чтобы Украина стала мирной, независимой и демократической страной, не участвовала ни в каких блоках.

Он напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая война.

“То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией”, – констатировал Володин.

Нынешнюю Украину политик назвал несамостоятельным государством, где президент принимает решения под диктовку США. Он напомнил, что на границе Донецкой и Луганской республик была сосредоточена огромная группировка ВСУ, а мировое сообщество не обращало на это внимания.

“Сейчас приезжают беженцы, мы начинаем с ними разговаривать, детишки задают вопрос: “А что такое театр, а что такое цирк?” Они все эти восемь лет были в подвалах фактически круглосуточно”, — рассказал спикер.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – демилитаризация и денафикация Украины. Москве необходимы гарантии безопасности и нейтральный статус соседнего государства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Мнение: Америка как страна непуганых элитариев

26.08 / Защитные свойства антител после вакцины «Спутник V» усиливаются через четыре месяца

05.06 / Мнение: Открытие

12.12 / Тульский самоварный завод переносит производственные мощности в Китай

01.07 / В партии “Новые люди” считают, что малоэтажное строительство станет новой “российской мечтой”

21.02 / «Готовность соглашаться с ядовитой чушью…»

19.09 / Тренд бархатного сезона: как сделать модный матовый нейл-арт (советы и идеи)

14.12 / Володин поручил пригласить Решетникова в Госдуму

01.05 / Опубликованы предсказания Стивена Хокинга о Конце света

18.02 / Испытательный полет Starliner перенесли на весну из-за заморозков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика