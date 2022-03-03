 

В оперштабе Москвы разъяснили указ об отмене QR-кодов

03.03.2022, 11:50, Новости дня
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В столице отменено ограничение по заполняемости концертных залов и театров, однако ношение масок остается необходимым для посещения общественных мест, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом города.

«С 3 марта отменяется требование по социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также снимается ограничение по заполняемости залов. Тем не менее ношение масок остается необходимым условием для посещения этих общественных мест», – цитирует сообщение штаба ТАСС.

Отмечается, что центры госуслуг «Мои документы» теперь принимают посетителей в обычном режиме без предварительной записи и QR-кодов.

Предварительная запись нужна для получения некоторых услуг Росреестра (регистрация прав по объектам, находящимся за пределами Москвы), ГИБДД (замена водительского удостоверения в день обращения) и МВД (оформление биометрического паспорта).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов.

Он пояснил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.



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