Стало известно об усиленном режиме работы МВД

Некоторые подразделения МВД РФ перевели на усиленный режим службы на фоне спецоперации на Украине, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Некоторые подразделения МВД РФ перешли на усиленный режим несения службы. В том числе это коснулось участковых уполномоченных, а также подразделений по борьбе с IT-преступлениями и ряда других. Многие сотрудники теперь выходят на дежурство в выходные дни», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей города просят не поддаваться на призывы провокаторов, так как они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться.

До этого МВД РФ призывало граждан не реагировать на провокации в интернете с призывами к терроризму, объявления распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.