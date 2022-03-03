 

Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине

03.03.2022, 11:50, Новости дня
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил совою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.

«Вы знаете мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» – экстремистскими и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда… Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.

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Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr)

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиа-элиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат операная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.



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