Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине

Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил совою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.

«Вы знаете мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» – экстремистскими и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда… Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.

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Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr)

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