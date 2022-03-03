 

В Москве и Петербурге отменены антиковидные ограничения — теперь без QR-кодов, но в масках

03.03.2022, 11:45, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении заболеваемости омикроном — горожане стали меньше болеть и, соответственно, реже госпитализироваться. Это позволило властям отменить значительную часть атиковидных ограничений, действующих в городе. 

Градоначальник подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Кроме того, отменяются любые ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями обязательный домашний режим становится только рекомендательным. В ближайшее время вновь заработают кружки и секции программы «Московское долголетие».

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Власти Санкт-Петербурга также отменили большинство антиковидных ограничений. Это связано с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым с пятницы, 4 марта 2022 года, для горожан начинается новая жизнь. 

– QR-коды отменяются для посещения церемонии регистрации брака и рождения, домов отдыха, ресторанов, музеев, театров, цирков, концертных залов и кинотеатров, досуговых учреждений, бассейнов и фитнес-центров, гостиниц, объектов розничной торговли, спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных мероприятий. 

 – Отменяется дистанционный режим работы для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Также отменяется рекомендация по соблюдению ими самоизоляции. 

– Больше не требуется согласовывать с исполнительными органами власти Санкт-Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятия численностью до 100 человек. При этом максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2000 человек.  

– Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков. 

При этом до 30 апреля в городе продлеваются иные ранее установленные ограничения, в том числе обязанность носить маски.



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