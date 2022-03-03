 

Сергей Безруков и Анна Матисон рассказали о семейных традициях и принципах воспитания детей

03.03.2022, 11:42, Разное
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Актер и руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков и его супруга, режиссер Анна Матисон не только живут, но и работают вместе. При этом супруги признались, что не разделяют дом и работу, всегда одинаково живо обсуждают и творческие вопросы, и чисто бытовые дела. Но если приходится выбирать, то конечно побеждает одна тема – дети. 

Когда дома дети, неизбежно большая часть разговоров посвящена им, и это тоже хорошо. Конечно, первый прорезавшийся зуб нам намного важнее выбора локации для съемки, – сказала Анна. 

Сергей и Анна, недавно заявившие о желании усыновить ребенка, не относят себя к строгим родителям, которые ограничивают для детей просмотр телевизора. При этом в отличие от многих звездных родителей, они не спешат заводить своим малышам аккаунты в социальных сетях. Анна считает, что интернет все еще “неорганизованный поток” и надеется, что в школах будет отдельный предмет, где “будут учить отделять информацию от мусора”. 

В отношении соцсетей у нас еще не сформировалась культура поведения. Это пока неорганизованный поток, где преобладают эмоции. А нужны законы «жанра», культура поведения: на зеленый свет переходим дорогу, на красный стоим и ждем. Пока там никто ничего не ждет, а давит своей телегой прохожих, как возничий, впервые увидевший автомобиль сто двадцать лет назад. Посмотрите хронику, какой хаос был на дорогах, и ничего, постепенно разобрались, как себя вести. Что-то выработается и тут. Я далека от мысли, что явление, которому всего 20 лет, уже определило себя окончательно, – сказала она в интервью Woman.ru.

Сергей же, отвечая на вопрос о сложной роли папы, отметил, что быть отцом его естественное существование и он считает себя хорошим папой, уделяя время детям столько, сколько только может. Также он рассказал, что в семье, которой уже семь лет, есть свои традиции – например, все вместе отмечать большие праздники. 

У нас есть традиции, которые родились вместе с нашей семьей, с нашими детьми, а есть те, которые мы переняли у наших родителей. Новый год только вместе и на даче, дни рождения — вместе. При этом обязательно достается сервиз, принадлежавший Аниной бабушке, — это традиция, наряду с семейными рецептами. Как у всех, ничего необыкновенного, – сказал Безруков. 

Напомним, что о романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой.



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