 

Портал «Наш Санкт-Петербург» завален жалобами на неудовлетворительное качество дорог

03.03.2022, 11:35, Новости дня
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На портал «Наш Санкт-Петербург» идет масса жалоб от петербургских водителей на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Эксперт Валерий Солдунов считает, что они обоснованы и свидетельствуют об удручающем состоянии транспортных магистралей в городе.

К настоящему моменту, по информации портала «Наш Санкт-Петербург», на рассмотрении находится 2 915 обращений горожан по поводу отвратительного состояния городских дорог. Чаще всего претензии размещают пользователи в Московском и Фрунзенском районах.

Именно поэтому председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что в Северной столице проблема ям и выбоин в асфальте приобрела острейший характер. И главным образом, из-за халатности чиновников Смольного под управлением губернатора Александра Беглова. Автоэксперт поделился выводом с журналистами: необходим общественный контроль за состоянием дорожного покрытия и доведение актуальной информации до властей.

Жалоб действительно настолько много, что портал «Наш Санкт-Петербург» неспособен обработать их все – обращения постоянно прибывают новые.

Напомним, с начала зимнего сезона в Петербурге практически не убирали улицы от выпавших осадков. А с наступлением оттепели разрушающее воздействие на асфальтовое покрытие оказало таяние снега и льда.



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