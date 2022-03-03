Мнение: Санкции по линии крупного капитала

Список различных санкций по линии крупного капитала. Наконец то более-менее начали подбивать, а то поток сообщений о том "ввели такие-то санкции уже замылился.

Apple Pay – полный блок

Apple – полный выход с рынка

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу

Audi – выходят с рынка

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon – полный блок всего ритейла

Adobe – полный блок

British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций

BBC – отзыв лицензий на вещание

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt – выход с рынка

Boeing – выход с рынка

Chevrolet – выходят с рынка

Cannes Festival – блок рф делегации

Cadillac – выходят с рынка

Carlsberg – ограничение экспорта

Cex Io – крипто площадка банит ру юзеров

Cinema 4D – не работает приложение

Coca Cola – выход с рынка

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney – отмена всех фильмов

Dell – выход с рынка

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней

DHL – выход с рынка

Eurovision – дисквалификация

Ericsson – выход с рынка

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy – блок всех балансов на ру счетах

Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ

FedEx – полный запрет поставок

Formula 1 – отмена турнира в Сочи

Ford – закрывает все магазины

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay – частичный блок

Google Maps – блок инфо для РФ

General Motors – останавливает экспорт

HP – запрет ввоза

Harley Davidson – прекращение поставок

Instagram – блокировка пропаганды

Intel – запрет поставки микрочипов

Jaguar – выходят с рынка

Jooble – удалили сервис и сделали заявление

KUNA – выход м рынка

Lenovo – выход с рынка

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны

MOK – отмена всех соревнований

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk – остановка поставок в/из рф – прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes – выход из страны

Megogo – удаление всех русских фильмов

Metro – увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress – отказ аккредетации для делегации из РФ

NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

NHL – полный блок для игроков из РФ

Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

Nike – закрывают все магазины

Nintendo – запрет на покупки в рублях

Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans – закрытие в стране

Paysera – блокировка

PayPal – заморозка счётов на вывод

Paramount – блок кинопроката

Parimatch – отозвали франшизу

Play Station – невозможно совершить оплату

Pornhub – запрет на доступ к контенту

Porsche – выход из рф

Renault – выход с рынка

Samsung pay – блокировка сервиса

Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси

Scania – выход из РФ

SpaceX – поставка Starlink Украине

Shell – разрыв контракта с Газпромом

Spotify – невозможность оплаты подписки

Sony – блок кинопроката

Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok – массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми

Toyota – увольнение 2 600 сотрудников

UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

UPS – полный запрет поставок

Universal pictures – блок кинопроката

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo – выходят из РФ

Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации

Warner Bros – отмена всего кинопроката

Webmoney – запрет транзакций

Wolkswagen – выходят из страны

Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО

https://t.me/SergeyKolyasnikov/23907 – цинк

Некоторые пишут, что кое-что из объявленного вполне себе работает. Во всяком случае пока.

Из последствий для оппонентов. Уже вчера

Уголь 400-430 долларов.

Газ – 2360 за 1000 кубометров.

Нефть – сегодня уже 118

Все это трещины расходящиеся от расширяющегося разлома погибающего мира, в котором должен был наступить неолиберальный глобализм. Трясти будет все и всех.

Наблюдаемый сейчас разлом носит исторический характер и определит будущее всего мира.

Кто меня читает давно, прекрасно в курсе, что о приближении этого сценария писал неоднократно.

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