Мнение: Санкции по линии крупного капитала
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Список различных санкций по линии крупного капитала. Наконец то более-менее начали подбивать, а то поток сообщений о том "ввели такие-то санкции уже замылился.
Apple Pay – полный блок
Apple – полный выход с рынка
Adidas – отказ от работы со сборной по футболу
Audi – выходят с рынка
AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon – полный блок всего ритейла
Adobe – полный блок
British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций
BBC – отзыв лицензий на вещание
BMW – закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt – выход с рынка
Boeing – выход с рынка
Chevrolet – выходят с рынка
Cannes Festival – блок рф делегации
Cadillac – выходят с рынка
Carlsberg – ограничение экспорта
Cex Io – крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D – не работает приложение
Coca Cola – выход с рынка
Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney – отмена всех фильмов
Dell – выход с рынка
Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней
DHL – выход с рынка
Eurovision – дисквалификация
Ericsson – выход с рынка
Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy – блок всех балансов на ру счетах
Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx – полный запрет поставок
Formula 1 – отмена турнира в Сочи
Ford – закрывает все магазины
FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay – частичный блок
Google Maps – блок инфо для РФ
General Motors – останавливает экспорт
HP – запрет ввоза
Harley Davidson – прекращение поставок
Instagram – блокировка пропаганды
Intel – запрет поставки микрочипов
Jaguar – выходят с рынка
Jooble – удалили сервис и сделали заявление
KUNA – выход м рынка
Lenovo – выход с рынка
LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны
MOK – отмена всех соревнований
Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk – остановка поставок в/из рф – прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes – выход из страны
Megogo – удаление всех русских фильмов
Metro – увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress – отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL – полный блок для игроков из РФ
Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike – закрывают все магазины
Nintendo – запрет на покупки в рублях
Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans – закрытие в стране
Paysera – блокировка
PayPal – заморозка счётов на вывод
Paramount – блок кинопроката
Parimatch – отозвали франшизу
Play Station – невозможно совершить оплату
Pornhub – запрет на доступ к контенту
Porsche – выход из рф
Renault – выход с рынка
Samsung pay – блокировка сервиса
Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania – выход из РФ
SpaceX – поставка Starlink Украине
Shell – разрыв контракта с Газпромом
Spotify – невозможность оплаты подписки
Sony – блок кинопроката
Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok – массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota – увольнение 2 600 сотрудников
UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS – полный запрет поставок
Universal pictures – блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo – выходят из РФ
Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros – отмена всего кинопроката
Webmoney – запрет транзакций
Wolkswagen – выходят из страны
Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО
https://t.me/SergeyKolyasnikov/23907 – цинк
Некоторые пишут, что кое-что из объявленного вполне себе работает. Во всяком случае пока.
Из последствий для оппонентов. Уже вчера
Уголь 400-430 долларов.
Газ – 2360 за 1000 кубометров.
Нефть – сегодня уже 118
Все это трещины расходящиеся от расширяющегося разлома погибающего мира, в котором должен был наступить неолиберальный глобализм. Трясти будет все и всех.
Наблюдаемый сейчас разлом носит исторический характер и определит будущее всего мира.
Кто меня читает давно, прекрасно в курсе, что о приближении этого сценария писал неоднократно.
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Источник: Colonel Cassad
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