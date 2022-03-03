 

Cкоро вернутся? – Личное мнение

03.03.2022, 11:20, Разное
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Насколько я понимаю, государственные санкции против России закончились или почти закончились.

Их уже введено достаточно. Многие из них бьют по вводящим их странам. Однако, теперь к давлению подключился и бизнес.


Фото: Соцсети

Приостанавливают работу в России БМВ, Мерседес, Эплл, Найк и H&M. И не только они уходят с российского рынка.

Надолго ли? Как минимум, до окончания горячей фазы кризиса. А сколько он продлится, никто не знает.

Может, неделю. Возможно, месяц. Или полгода-год. Любой прогноз тут — вилами по воде.

Вопрос для меня тут в том, что будет после. Смогут ли вернуться ушедшие компании обратно в страну?

Скоро вернёмся, пишут. А я хочу спросить: а вы уверены, что сможете?

Вопрос далеко не праздный, потому что дело тут не только в их желании или нежелании.

Во-первых, разрешат ли власти им вернуться? Во-вторых, вход на любой рынок всегда требует дополнительных денег — и аренду оплати, и персонал найми, и так далее. В-третьих, а будет ли куда возвращаться, или место ушедших займут другие производители, которые не уходили? В-четвёртых, а захотят ли российские потребители вообще покупать что-либо у тех, кто ушёл сейчас?

Как мне кажется, каждый фактор тут — под большим вопросом.

Сегодняшний мир — мир потребителя. Производители нуждаются в сбыте своих товаров. На место ушедшего, на его долю рынка всегда найдутся желающие его заменить.

В результате, рынок товаров, производителей может кардинально измениться. Сможет ли Spotify вернуться, когда у всех будет уже оформлена подписка на Яндекс.Музыку? Что предложит Нетфликс, если все сейчас подпишутся на Иви и Кинопоиск? И так далее. Даже уникальный айфон — не настолько уникален, чтобы не заменить его на Самсунг.

Что останется ловить в России временно сейчас уходящим? Ведь нет ничего более постоянного, чем временное.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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