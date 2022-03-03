 

Резников: Российские оккупанты – уже не армия, это обычные трусы и террористы

03.03.2022, 11:02, Новости дня
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“168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Никто. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%”, – написал он.

По словам министра, это результат героизма защитников и защитниц Украины, а также самоотверженности каждого украинца и профессиональных действий командования.

“Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается. […] Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств”, – подчеркнул Резников.

Он также похвалил бойцов Сил территориальной обороны и Вооруженных сил Украины.

“Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы”, – заявил Резников.

Министр отметил, что “впереди еще много испытаний”.

“Будут кровь, слезы, боль. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!” – написал он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/359555342847490

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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