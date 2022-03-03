Сын Повалий, находящийся в РФ: “Х…ярим хохлов” слышу уже не от первого человека из моей индустрии

“Мой товарищ едет хоронить сына, служившего в ВСУ. Я в шоке (нет – тупо в ах…е!) по поводу происходящего. 21 век на дворе, а мир устанавливается с помощью танков и ракетниц… Очень-очень соболезную всем, кто оказался в этом аду!” – заверил он.

По словам Повалия, в украинской столице у него остались близкие люди.

“В Киеве ждут самые родные, родственники в соседних областях, мои милые друзья, которые всем сердцем поддерживают нашу смелую страну. Понятно, что кричать: “Остановите войну” – капля в море. Просто теперь стало окончательно ясно, что мир давно сошел с ума и, скорее всего, никогда в нем не был”, – написал он.

Он отметил, что в сердцах большинства людей нас боль и ненависть.

“Мы не в силах направить ее прямо на кукловода с красной кнопкой – просто разрушаем себя и близких… Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным – до некоторых не доходят масштабы трагедии… Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного – ошибкой. Война – абсурд, атавизм, каменный век… Нужен мир, друзья, а не смерть врагам. Ничего, что каждый такой призыв там укрепляет веру в то что мы, украинцы, нацики и нас необходимо уничтожить?” – написал он.

Повалий заявил, что в РФ точно так же желают сил и вдохновения своим сыновьям.

“Х…ярим хохлов” слышу уже не от первого человека из моей индустрии. Сейчас меня начнут осуждать за малодушие, но просто знайте, что я привык за почти 30 лет зависти и осуждения в адрес моей фамилии… Недоумеваю по поводу решения отправить танки на Киев. Думаю, сейчас маски окончательно сброшены… Мира нашему дому, нашей стране, нашей планете”, – отметил он.

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Публикация от Denis Povaliy / Денис Повалий (@denis.povaliy)

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.

В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. “После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно”, – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие “отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась”.

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. “Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли”, – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов, сообщило 26 февраля агентство “Интерфакс-Украина”.

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