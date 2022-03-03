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В Лаборатории цифровых технологий «ОДК-Сатурн» реализуются проекты виртуальной реальности

03.03.2022, 10:57, Новости
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В рамках Лаборатории цифровых технологий специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» совместно со студентами старших курсов РГАТУ имени П. А. Соловьева работают над проектами с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR-технологии) для нужд предприятия.

– В настоящее время мы ведем работу над проектами с применением VR-технологий в рамках создания образовательных модулей для обучения сотрудников «ОДК-Сатурн» в области пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, а также рабочих сборочного производства на примере сборки узла двигателя серии Д-30. Речь идет о VR-тренажерах, или симуляторах реальности. Они позволяют отрабатывать последовательность действий при выполнении конкретной производственной задачи в полностью виртуальной среде, – пояснил начальник управления «Цифровая трансформация», руководитель Лаборатории цифровых технологий ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Сорокин.

Технологии виртуальной реальности дополняют образовательные модули обучения сотрудников на базе Учебного центра предприятия. Использование VR-тренажеров позволяет приобрести дополнительные практические навыки в условиях виртуальной реальности.

Отличие VR-обучения в том, что работник не просто получает теоретические знания, но и применяет эти знания на практике – становится участником, действующим игроком процесса и выполняет реальную технологическую операцию в виртуальной среде. Посредством этого формируется мышечная память, позволяющая повысить качество усвоения материала. Особенно это актуально для молодых специалистов – для них это знакомая и комфортная компьютерная среда.

Лаборатория цифровых технологий организована в 2020 году и реализуется в рамках трансформации индустриальной модели ОДК по пяти направлениям: «Компоненты роботехники и сенсорика», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Новые производственные технологии», «Промышленный интернет вещей», «Технологии виртуальной и дополненной реальности».




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