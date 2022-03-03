Мнение: Самоликвидация «Эха Москвы»

Совета директоров «Эха Москвы» большинством голосов проголосовал за ликвидацию радиоканала и сайта радиостанции.

Решили не дожидаться, пока Роскомнадзор заблокирует радиостанцию и сайт? Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?

Из репортажа Ильи Азара «Как на «Эхе Москвы» пережили первое со времен путча ГКЧП отключение от эфира»:

«… Ближе к часу ночи мы, наконец, расходимся по домам, но я вспоминаю, что забыл задать один важный вопрос о том, почему в начале марта в редакции все еще стоит новогодняя елка.

— Почему вы до сих пор ее не убрали? — спрашиваю я у ведущей Ольги Бычковой.

— Довоенная, — подумав, отвечает она. — Напоминает теперь о другой жизни».

Отсюда

Не понимаю решения «Эха Москвы» о самоликвидации. Это выглядит подыгрыванием власти. Которая теперь может утверждать, что не вводила цензуру, что никого не закрывало, мол, «Эхо Москвы» само приняло решение о ликвидации…

Фотография отсюда

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