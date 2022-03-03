 

Американский политолог Видал: Санкции против России абсолютно лицемерны

03.03.2022, 10:26, Разное
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В частности, он привел в пример отключение нашей страны от системы SWIFT. Он подчеркнул, что при этом в ней оставили российские банки, которые получают деньги за продажу нефти и газа.

Эксперт констатировал, что санкции против России действительно серьезные, но в их введении есть свой расчет, из-за которого они могут
ударить и по экономике европейских стран.

По мнению политолога, Германия в феврале уже пребывает в
рецессии. Он добавил, что ЕС может потерять очень важный энергетический рынок. Кроме того, Евросоюз получит удар по промышленности и сельскому хозяйству.

Цезарь Видал считает, что больше всего от санкций против России выиграют США, которые будут
продавать газ в Европу. Он напомнил, что американский газ будет обходиться европейцам дороже российского на 40%.

Также политолог констатировал, что из-за санкций страны Евросоюза все дальше отдаляются от России, в которой, убежден эксперт, нуждаются. В свою очередь, США постарается занять это место. Он не исключил, что Америка будет продавать оружие в Европу.

Напомним, ранее в Министерстве торговли США сообщили об ограничениях на экспорт оборудования для добычи нефти и газа. Также известно, что новые экспортные меры в отношении
России вступят в силу 3 марта. Как писали “Дни.ру”, США и страны ЕС вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине.



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