Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита и культурно-досуговых учреждений

“Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений”, – написал мэр в своем блоге.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий.

Для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями домашний режим вместо обязательного становится рекомендательным.

Собянин сообщил, что работа кружков и секций программы “Московское долголетие” в полном объеме возобновится в ближайшие дни.

Ранее градоначальник отменил обязательное требование об удаленном режиме работы. Также разблокированы проездные карты пожилых горожан.

Напомним, что для борьбы со штаммом “омикрон” в Москве внедрили новые стандарты обслуживания в поликлиниках. Там организовали спецотделения для пациентов с симптомами ОРВИ, отделили их потоки от тех, кто пришел с другими проблемами – это помогло избежать огромных очередей. Москвичи могут получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный.