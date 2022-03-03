Мнение: О π-це с валютой. «Чёрный рынок», снова здравствуй!

В общем, «пришла беда, отворяй ворота!» ©

И эта заметка — не для богатых, которые «тоже плачут» сейчас. Худо ли, бедно ли, но пара сотен долларов на «чёрный день» лежит под матрасом у 90% совершеннолетних. А уж сколько «умников» держат более крупные суммы на банковских вкладах… И вот персонально для них наступает π-ц (пардон май френч)!

Иностранная #валюта из банков исчезает.

А решение #ЕС, по которому банкноты евро не попадут на финансовый рынок России, лишь утяжеляет ситуацию. Теперь люди будут пытаться снять доллары, франки или фунты, пусть и с потерями, пока «внутрибанковский форекс» ещё работает.

Запрет на продажу, поставку, передачу, использование и экспорт банкнот, деноминированных в #евро, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу, включая правительство и Центральный банк РФ, ввёл Европейский союз. Об этом сообщается на портале законодательства ЕС. Впрочем, его ограничительная мера не распространяется на продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот евро, если они необходимы для личного пользования граждан или членов их семей, путешествующих в Россию, а также, если евро требуются диппредставительствам, консульствам или международным организациям с дипломатическим иммунитетом в соответствии с международным правом на официальные цели.

Вместе с ранее активированными санкциями Евросоюза в отношении активов Центрального банка РФ, ограничение по банкнотам евро усиливает угрозу недостатка иностранной валюты для продажи на внутреннем рынке страны. И сейчас ажиотажный спрос наблюдается во многих российских городах: люди спешат снять наличную валюту, опасаясь ухудшения геополитической ситуации вокруг Украины и новых санкций Запада. Из-за того, что механизм пополнения валютных запасов в коммерческих банках за счёт резервов ЦБ работает не в полной мере, возникает другая угроза: дефицит долларов и евро на внутреннем рынке.

Ведь сейчас Центробанк не может пополнять резервы банков за счёт своих ЗВР из-за запрета всех транзакций с ними через корсчета в иностранных финансоввых институтах. Его приоритет — относительная стабильность обменного курса на бирже, а не поддержание долларовой наличности в банковских кассах. И хотя российские кредитные организации завезли инвалюты «много», всё равно это меньше, чем есть на счетах и вкладах. Не случайно же банкиры стали повышать ставки по валютным вкладам до 8% годовых и более, хотя раньше давали по ним и 0,01%. Население это понимает прекрасно. Все эти факторы провоцируют панику и… возрождают «чёрный» валютный рынок. Тот самый, который был и в СССР, несмотря на «расстрельную» статью УК, введённую при Никите Хрущеве, и в новой России «святых» 1990-х, и даже в путинский период начала 2000-х.

Возможно, очень многие сейчас будут готовы забрать свои валютные вклады даже рублями по курсу, чтобы поменять их на доллары (или евро) самостоятельно. Да, на этом можно потерять 5% из-за спредов между банковским курсом обмена валюты и рыночным, а потом ещё столько же у «чёрных» менял. Но… Это лучше, чем лишиться всего: некто сейчас не даст не то, что головы, но и мизинца на отсечение, что власти не заморозят валютные депозиты частных лиц на неопределённый срок, или не конвертируют их в рубли по «старому» курсу, или вообще не конфискуют сверх определённой суммы.

Да, чиновники пока открещиваются от таких планов. Но ведь и нынешний российский глава государства Владимир #Путин когда-то обещал, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. А в 2018 году — «прошу отнестись с пониманием»…

Так что ко многому привычные российские граждане действуют вполне рационально. С другой стороны, где «чёрный рынок», там и #криминал вертится. Потому тем, кто помоложе, стоило бы изучить для себя некоторые вроде бы канувшие в лету вещи. Кто такие ломщики, как работают кукольники, можно ли защититься от кидал. Ну и портативные детекторы валют купить, пока ещё работает АлиЭкспресс.

Всё это было чрезвычайно популярно у россиян лет 25-30 назад.

В общем, привет вам, «лихие 1990-е»!

Ну это ли не π-ц?

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