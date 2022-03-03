Займы от компании Езаем

Наша компания Ezaem предлагает взять займ на выгодных условиях. Мы выдаем суммы от 2000 до 30 000 рублей со сроком погашения до 1 месяца. С нами вы сможете легко реализовать свои идеи, купить то, что хочется.

У нас можно взять и микрозайм онлайн срочно . Подробную информацию смотрите на сайте ezaem.ru. Если вам понадобились деньги срочно, и нет возможности занять у друзей, тогда мы можем вам помочь. Сотрудничество с нами будет для вас приятным.

Подробнее о компании

Микрофинансовая организация «Веритас» ведет свою деятельность под брендом Езаем. Мы выдаем микрокредиты не только в России, но и других странах. Например, в Литве, Казахстане и некоторых других.

Наше основное условие – возраст заемщика от 20 до 65 лет. Также вы должны быть гражданином России. Из документов нужен только паспорт.

Сумма кредита может быть до 30 тысяч рублей. Сроки погашения оптимальные для вас. Если вы не можете сразу же погасить займ, то можно продлить срок еще на 20 или 30 дней.

Преимущества нашей компании перед другими МФО:

выдаем займы каждый день;

получить микрокредит можно срочно;

быстрое оформление и выдача займов;

разные способы получения денег.

Мы работаем без выходных и праздников для вас 24 часа в сутки. В любое удобное для вас время вы можете получить необходимую сумму.

Условия нашей компании прозрачны и понятны. Процедура оформления займа проста. Не составит труда взять нужную сумму у нас с оптимальными условиями погашения.

В нашем штате работают квалифицированные специалисты, которые готовы всегда оказать вам помощь.

Почему мы

К сожалению, в современном мире финансовые трудности испытывают многие. Может случиться всякое и иногда деньги могут понадобиться на непредвиденные расходы.

Например, можно взять у нас деньги – на покупку подарка, мелкий ремонт, поездку, ужин в ресторане или другие цели. С помощью нашей компании вы сможете решить ваши финансовые проблемы быстро и легко.

Наши специалисты подходят к выдаче каждого микрозайма индивидуально. Именно поэтому мы предлагаем приятные условия.

Получить займ можно онлайн через наш сайт ezaem.ru. Для первых клиентов мы выдаем и под 0%.

На оформление заявки у вас уйдет не более 10 минут. После того как придет sms-уведомление об одобрении заявки, можно будет получить деньги удобным способом.

И самое главное – наши постоянные клиенты могут получать дальнейшие скидки на комиссионную плату. А еще есть возможность получить скидку 30% в день рождения.

Езаем – финансовая организация, которая всегда идет вам навстречу. Становитесь нашим постоянным клиентом и получайте скидки!