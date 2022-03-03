Мать экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса умерла в Москве

В Москве скончалась Анна Кернес, мать бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Женщина умерла по естественным причинам.

«Анна Абрамовна Кернес ушла из жизни в квартире в Шмитовском проезде. Ей было 87 лет», – сообщается на сайте АГН «Москва».

Напомним, экс-мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в берлинской клинике, куда политик был госпитализирован в сентябре в тяжелом состоянии. Харьковский адвокат Александр Дрижанов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Кернесу звание героя посмертно.