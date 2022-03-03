В Белоруссии умер последний Герой Советского Союза

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03.03.2022, 10:20, Новости дня
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Последний Герой Советского Союза, проживающий на территории Белоруссии, Иван Кустов умер в возрасте 98 лет, сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Иван Ильич [Кустов] скончался в возрасте 98 лет. Полковник в отставке Иван Кустов являлся последним Героем Советского Союза, проживающим на территории Республики Беларусь», – передает ТАСС сообщение ведомства.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», – заявили в оборонном ведомстве Белоруссии.

Иван Кустов родился 31 января 1924 года в селе Манчаж Свердловской области. В августе 1942 года Иван Ильич был призван на службу в Красную армию. В январе 1945 года, командуя стрелковой ротой в составе 1-го Белорусского фронта, вел наступательный бой, за который получил звание Героя Советского Союза.

Напомним, в апреле 2021 года ветеран Великой Отечественный войны, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни.



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