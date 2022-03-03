 

Маски из ткани плохо защищают от COVID-19 — ученые

03.03.2022, 10:20, Разное
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С самого начала пандемии ученые утверждали, что медицинские маски хорошо защищают от коронавируса. На этот факт указывали результаты многих исследований. Но ковид с нами слишком давно, и для многих людей маска стала не только защитой от инфекции, но и модным аксессуаром. В продаже можно найти маски самых разных расцветок и фактур, и чаще всего они сшиты из ткани.

Исследователи из Англии, Германии и Франции решили проверить, так ли уж эффективны тканевые маски по сравнению с зарекомендовавшими себя медицинскими. 

Тканый материал, в отличие от материала, используемого в стандартных воздушных фильтрах и масках, состоит из скрученных в нити волокон. Используя 3D-изображения, ученые моделировали поток воздуха через эти нити и рассчитывали эффективность фильтрации для частиц диаметром от микрометра и больше. Эти размеры соответствуют размерам вирусов. 

Результаты исследования неутешительные — для подобных мелких частиц эффективность фильтрации у тканевых масок низкая. Когда человек дышит в такой маске, большая часть воздуха проходит через промежутки между нитями в материале, пропуская более 90% частиц. 

Если маска не помогла и вы все же заболели — почитайте о самых эффективных лекарствах от COVID-19.

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«Маски — это воздушные фильтры, а из тканей, таких как хлопок, можно сшить хорошие джинсы, рубашки и другую одежду, но как воздушные фильтры они плохи. Относительно большие зазоры между волокнами являются причиной того, что ткань непригодна для изготовления нормальных воздушных фильтров», — считает соавтор исследования Ричард Сир.

Ученые подчеркнули, что более ранние исследования тканевых масок показали аналогичные результаты, но данная работа — первая, в которой моделируются частицы, проходящие непосредственно через зазоры в тканом материале. 



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