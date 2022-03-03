Кого считать нацистом и что такое денацификация?

За слова тоже придется отвечать. Мнение юриста.

Попробуем чуть-чуть отставить эмоции и попытаемся уяснить, в чем суть одной из официально провозглашенных целей идущей военной операции: что понимается под «денацификацией» Украины?

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сам термин имеет свою историю и свои серьезные правовые основания. Важная особенность денацификации в 1945–1947 гг. в Германии и Австрии состояла в том, что она была результатом международного соглашения и была направлена против бывшего общего врага. Закон (№ 10) о денацификации был принят Союзническим контрольным советом — органом, образованным союзниками по антигитлеровской коалиции для управления оккупированной Германией. В основном речь шла о привлечении к уголовной ответственности и об ограничении ряда прав (в частности, при устройстве на работу) для лиц, во-первых, состоявших в гитлеровской партии (НСДАП), и, во-вторых, совершивших определенные преступления. Были предусмотрены конкретные санкции для функционеров НСДАП, для сотрудников карательных органов и т.д. В общем, это был результат международного соглашения, общей воли четырех государств.

Можно ли перенести данный опыт в наше время, поместить его в контекст конфликта в Украине? По-моему, нет. И аналогий тут провести не удастся. Никакого аналога НСДАП нет и в помине. Правящая партия «Слуга народа» не обладает монополией на власть, правительство Украины было образовано по результатам демократических выборов 2019 года, в ходе которых, кстати, большинство получили партии, представлявшие регионы, которые традиционно принято было считать русскоязычными.

И это правительство, и президент были признаны всем миром, в том числе нашим государством. И Украина уж точно не является государством-агрессором.

А в 1945 г., повторю, речь шла о наказании функционеров определенной партии и представителей государства, затевавшего агрессивные войны со своими соседями.

Еще один вопрос. А кого, собственно, применительно к текущим боевым действиям можно именовать «нацистами» или «националистами»? В российском законодательстве мы точного ответа на указанный вопрос не найдем. Хотя там встречается термин «нацистская атрибутика или символика». Речь идет, как вытекает из различных комментариев, все же о совокупности государственных символов гитлеровской Германии или фашистской Италии. Вопрос приобретает особую актуальность еще и в связи с тем, что в августе 2022 года, оказывается, в Москве планируется провести Международный антифашистский конгресс.

И в Украине, да и в РФ действительно есть какое-то число людей, взгляды которых можно более или менее определенно признать националистическими. Хотя, может быть, речь и не идет непосредственно об идеях Третьего рейха. Некоторые люди прямо именуют себя националистами. В чем их отличие от нацистов? Не очень ясно. Но можно вспомнить, что главным отличием взглядов нацистов гитлеровской Германии были антисемитизм и приверженность системе фюрерства. То есть диктаторскому правлению.

В Украине высказываниями, связанными с этими темами, выделялась бывшая военнопленная Надежда Савченко. Одной из ее любимых тем была тема «еврейского заговора» против народов двух стран. Но ее довольно быстро устранили из всех эфиров, а позже привлекли и к уголовной ответственности (правда, за другие прегрешения).

Вообще, и в Верховной Раде, и в правительстве есть представители самых разных национальностей и разных политических направлений. Есть в Раде и довольно большая фракция (вторая по численности), которую считают «пророссийской».

Партии, именующие себя «националистическими» в Украине, конечно, есть. И в парламенте представлена, по крайней мере, одна из них — «Свобода», одним депутатом.

Так или иначе, но остается неясным, в чем могут заключаться четкие юридические критерии, позволяющие относить кого-то из украинских жителей к «нацистам» или «националистам». Увы, если в качестве такого критерия рассматривать негативное отношение к нынешнему российскому государству, то, боюсь, после «спецоперации» к националистам придется отнести подавляющее большинство населения Украины.

Илья Шаблинский,

доктор юридических наук, профессор, — специально для «Новой»

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