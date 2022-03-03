Парламент Армении не смог избрать президента в первом туре

Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции «Гражданский договор» не хватило голосов. Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян получил голоса только 69 депутатов.

Глава счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что «за избрание Ваагна Хачатуряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур», передает ТАСС.

Согласно Конституции Армении, для избрания президента необходимо получить не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента.

Так как в законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» есть 71 мандат, то выборы, вероятно, состоятся во втором туре, во время которого кандидату достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.

Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годах занимал пост мэра Еревана.

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.