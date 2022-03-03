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03.03.2022, 9:40, Новости дня
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Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Напомним, 26 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы. Первые 29 специалистов из Гвианского космического центра вернулись в Москву 2 марта.



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