 

Госдума соберется на внеочередное заседание 4 марта. В ОП предполагают, что в РФ введут военное положение

03.03.2022, 9:35, Новости дня
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По его словам, 4 марта в 10.00 планируется провести дополнительное пленарное заседание, на котором Госдума “рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом”.

Володин добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Думы.

Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, депутаты планируют позже провести еще два дополнительных пленарных заседания – 9 и 10 марта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Госдума на заседании примет военное положение в России.

“С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить”, – добавил он.

Ранее о возможном введении военного положения в РФ сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок. 

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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