Из-за роста курса доллара Россия может столкнуться с дефицитом мимозы

Председатель Абхазского союза мимозоводов Рауль Адлейба сообщил о возможном росте цен на мимозу из-за введённых против России экономических санкций и роста курса доллара. По словам предпринимателя, у производителей выросли инфляционные издержки, что заставит их существенно повысить цены на цветы.

“В среднем на российском рынке один букетик мимозы может стоить до 500 рублей. Причин здесь много – это и военная операция на Украине, и постковидный период, рост цен на топливо, ослабнувшая российская валюта. Кроме того, наши предприниматели опасаются попасть под санкции, а вместе с этим заморозки счетов в банках”, – добавил Адлейба.

По его словам, Абхазия уже начала изучать возможности для торговли мимозой и мандарины на других рынках. Производители страны достигли предварительных договорённостей с Южной Осетией и Турцией. Кроме того, Адлейба сообщил, что был закрыт крупнейший в России центр по продаже мимозы на московском рынке “Садовод”.

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