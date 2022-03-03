Дальше тёплых слов может и не пойти — Guardian о членстве Украины в ЕС

Европейские политики поддерживают Украину и предлагают предоставить ей статус кандидата на вступление в ЕС, пишет The Guardian. Но всё это может оказаться лишь эмоциональной реакцией, которая приведёт к разочарованию и обиде. Дело в том, что из-за внутренних проблем в союзе не планируют расширятся. При этом судьба самой Украины выглядит очень неопределённой, так что её гражданам не стоит возлагать большие надежды на то, что может оказаться пустым обещанием.



AP

В ЕС симпатизируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пишет The Guardian. Его недавнее выступление в Европарламенте было встречено овациями, после чего европейские политики рекомендовали предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Инициативу также поддержали страны Прибалтики и Греция. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы «одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС».

Но в других государствах ЕС есть серьёзные опасения, что всё это лишь эмоциональная реакция, которая приведёт к разочарованию и обиде. К примеру, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция также находятся в списке кандидатов на вступление в ЕС. Но французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что на фоне неспособности ЕС адекватно отреагировать на дефицит демократии в Польше и Венгрии, а также неспособности выработать единую внешнюю политику из-за принципа единогласия, нельзя говорить о расширении ЕС, пока не будут проведены необходимые реформы.

Во время саммита ЕС — Украина в 2008 году Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента страны, заявил, что послание, которое он получил от Брюсселя, было обнадёживающим и многообещающим, но в конечном счёте Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заблокировали Киеву путь к членству в союзе.

К тому же, по данным Индекса восприятия коррупции, уровень коррупции на Украине сегодня второй в Европе. По этому показателю она опережает даже Россию. Сейчас там идут боевые действия. Неизвестно, какими будут границы страны, а путь к членству в ЕС тернист. Если Совет Европейского союза и даст добро на вступление, своё мнение должна будет высказать ещё и Европейская комиссия, а этот процесс может занять до 18 месяцев. В течение же этого неопределённого по длительности периода перехода Украина должна будет жить по законам ЕС.

Ожидается, что европейские лидеры обсудят заявку Украины на вступление в союз на ближайшем саммите. Наверняка прозвучат «тёплые слова», но украинцам не стоит возлагать большие надежды на то, что может оказаться пустым обещанием.