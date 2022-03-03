Смольном создает видимость активной деятельности за счет установки остановочных павильонов

Администрация Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым продолжает делать вид бурной деятельности, пока в городе остается целый комплекс нерешенных задач.

На этот раз в Смольном анонсировали установку двух остановочных павильонов по четной и нечетной сторонам проспекта Героев в Красносельском районе Петербурга. Задачу планируется закрыть в течение 2022 года.

Однако выдвижение настолько слабых инициатив на фоне огромного количества системных проблем выглядит для петербуржцев издевательством. Несмотря на приход весны на улицы Северной столицы, многие дворы города до сих пор остаются не расчищенными от снега и льда. К тому же мусорная реформа до сих пор вызывает серьезные вопросы. Властям города так и не удалось обеспечить бесперебойный вывоз бытовых отходов.

Но эти вопросы, по всей видимости, отложили в долгий ящик. А на повестке дня неожиданно оказались две остановки.