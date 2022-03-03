8 марта объявлено рабочим днём без сохранения заработной платы

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03.03.2022, 8:31, Разное
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Государственная дума приняла поправки в производственный календарь на 2022 год.

8 марта будет объявлено рабочим днём, а все заработанные россиянами средства направят в федеральный бюджет для финансирования культуры, спорта и медицины и высоких технологий.

8 марта объявлено рабочим днём– К нам поступили десятки обращений от граждан с идеями, как помочь государству в это непростое время. Из всех предложений мы решили остановиться на инициативе сотрудников Уралвагонзавода, которые согласились выйти на службу 8 марта, а все заработанные деньги передать в бюджет. Эта практика будет распространена на все учреждения и предприятия России, – заявила депутат Ирина Буровая.

По предварительным оценкам, благодаря этой инициативе бюджет получит дополнительные 40 миллиардов рублей. Как стало известно, в ближайшее время могут объявить рабочими днями без сохранения заработной платы и другие праздники, в том числе 1 мая, 12 июня и 4 ноября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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