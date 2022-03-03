«Аргументировали кражей детей бандеровцами»

В российских школах и детсадах ужесточают пропускной режим, проводят «уроки истории Украины» и запрещают ученикам ходить на антивоенные акции.

«Военная спецоперация» затронула не только Украину и приграничные города России. В условиях «усиления мер безопасности» живут теперь российские детсады, школы и университеты. «Новая» поговорила об этом с педагогами и их учениками. Многие из них попросили не называть их имен: администрации учреждений запрещают им обсуждать Украину лично или в социальных сетях.Участие в митингах

Российские школы настоятельно призывают взрослых следить за своими детьми и «оградить их от опасного участия» в антивоенных протестах. Родители учеников из разных регионов РФ — Москвы, Петербурга, Калининградской, Воронежской, Смоленской, Самарской областей, Красноярского и Пермского края, ХМАО и Татарстана — приводят в разговоре с «Новой» одно и то же сообщение, которое рассылают по родительским чатам администрации школ:

«Уважаемые родители!

В последние дни на различных ресурсах появляются призывы к детям и молодежи выходить на антивоенные акции в российских городах.

Дети любопытны и активны, но, к сожалению, не замечают ситуацию манипуляции их активностью со стороны нечистоплотных взрослых. Все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться плачевной ситуацией.

Будьте максимально бдительны, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности участия в несанкционированных акциях.

Школа и образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать детей и молодежь в различные противоправные действия и политические провокации!»

«Медиазона» (признана Минюстом иностранным агентом) также публикует продолжение этого сообщения, полученное родителями одной из сахалинских школ:

«Информация для родителей подростков, зарегистрированных в TikTok.

Началось распространение таргет-рекламы с призывами к участию в митингах и акциях протеста. Доступным, понятным для детей языком просят не оставаться в стороне и сказать свое#нетвойне. Ровно год назад малолетних тиктокеров уже выводили на оппозиционные митинги и подстрекали к участию в челленджах «растопчи Конституцию» или «сожги паспорт РФ».

Я напоминаю, что российская платформа к китайцам-изобретателям никакого отношения уже не имеет и является «дочкой» юридического лица, зарегистрированного в Великобритании. Отсюда и обилие деструктивного контента, включая флешмобы суицидов, подробные инструкции по смене пола и пропаганду однополых отношений.

Берегите детей! Как бы вы ни относились к происходящему и действующей власти, на массовых акциях протеста им делать нечего — это элементарно небезопасно».

Отказаться от высказывания своего отношения к «спецоперации» в Украине просят не только учеников, но и их учителей. Сотрудники сразу двух московских школ рассказали «Новой», что руководство попросило преподавателей не публиковать свою точку зрения в социальных сетях, а «заниматься своим делом — учить детей». «Администрация собирала нас на внеочередное совещание в пятницу, — рассказывает работник школы М. (его полное имя известно редакции). — Просила не вступать в споры друг с другом, не вступать в споры с учениками и никак не комментировать войну в социальных сетях, не участвовать ни в каких акциях».

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Методички об Украине

По российским школам гуляют методические материалы, которыми учителя должны руководствоваться при проведении классных часов, посвященных отношениям РФ и Украины. Сотрудники образовательных учреждений из Москвы, Московской и Свердловской областей прислали в «Новую» одинаковые методички.

В этой методичке вторжение РФ в Украину называется не иначе как «специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население».

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и жителей Российской Федерации», — так звучит ответ учителя на предполагаемый вопрос учеников о том, «можно ли было обойтись без войны с Украиной».

В середине урока школьникам предлагается прослушать фрагмент из обращения речи президента РФ Владимира Путина.

Под конец ученикам необходимо выполнить несколько заданий, например, сформулировать «основную причину начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик». Варианты ответов, которые приводятся в методичке на этот вопрос:

Угроза военного конфликта с Россией.

Создание ядерного оружия.

Антироссийская политика Украины:

механическое копирование зарубежного опыта;

усиление антироссийской риторики;

русский язык на Украине объявлен вне закона;

русские исключены из списка коренных народов;

учебники истории переписаны;

Россия объявлена врагом;

русскоязычные телеканалы запрещены;

уничтожаются памятники и другие символы, связывающие Украину с Россией;

в военной стратегии страны РФ объявлена главным противником;

запрет георгиевских ленточек;

строительство баз НАТО, создание биолабораторий и накачка страны оружием;

борьба с Украинской православной церковью Московского патриархата;

опасность кардинального изменения военно-политической ситуации в Европе в ущерб интересам России.

Одно из последних заданий — на рефлексию, в нем учеников просят назвать последние достижения России. Варианты ответов из методички звучат так:

Современная РФ — сильная и постоянно развивающаяся страна.

За предыдущие годы накоплен солидный запас прочности.

У нас надежная банковская система.

Мы избавились от внешнего государственного долга.

Высокий уровень цен на нефть и газ.

Мы первыми создали вакцину от коронавируса.

Развитие производства и импортозамещение.

Инновационные технические достижения: космодром «Восточный», Крымский мост, модули МКС.

Минимальная безработица, возможность молодежи найти свое будущее.

Вклад в систему образования.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Учителя, которые получили методичку, рассказывают, что им рекомендовано записать на камеру несколько минут этого урока и «предоставить видео вышестоящим инстанциям». «Классный руководитель в начале урока включил видео с Путиным без звука, сразу поставив его на паузу. После чего сфотографировала класс так, чтобы вошло изображение экрана. Очевидно, сделано это было для отчета перед кем-то», — рассказала «Новой» О. (имя известно редакции), ученица одной из химкинских школ, отметив, что учитель «не желал участвовать в госпропаганде». «Учителя читали текст по листам, им всем поступили угрозы, что если они не прочитают это вслух перед детьми, то будут уволены», — рассказывает Александра, мама ученика из Подмосковья.

Сообщения о минировании

С 12 января по всей РФ начались массовые эвакуации из-за ложных сообщений о минировании. В тот день в Екатеринбурге эвакуировали больше 150 школ и несколько вузов, на следующий — «заминировали» школы и торговые центры в Красноярске, Саратове и Оренбурге. В Астраханскую область сообщения о лжеминировании пришли 10 февраля. Вскоре Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании 14 человек, якобы причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях в России, странах СНГ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. По утверждению спецслужбы, их организатором был житель Украины Антон Осипчук 2003 года рождения.

Сообщения о минировании и эвакуации продолжаются до сих пор. 25 февраля массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в школы Ялты, Алушты, Бахчисарая, Симферополя и других городов Крыма.

28 февраля во Владивостоке неизвестные разослали электронные письма с угрозами, из-за чего учащимся 13 школ пришлось эвакуироваться. В Петербурге в тот же день 13 судов получили анонимные письма о минировании следующего содержания: «Вы посмели напасть на братскую Украину <…>. Вы ответите сполна. <…> Вы все ответите». В Москве в связи с подобными сообщениями были эвакуированы семь судов.

«Наш садик тоже сегодня эвакуировали, — говорит москвичка Юлия. — Для деток это значит: срочно одеться и топать по улице на передержку (в здание ближайших школ), там сидеть, пока не дадут отмашку. Чем кормить, решается на месте. Дневного сна и режима нет. Зато есть кинологи с собаками. На прошлой и позапрошлой неделях тоже были эвакуации».

Особый пропускной режим

На этом фоне в регионах РФ власти стали объявлять об усилении антитеррористических мер. В социальных учреждениях, прежде всего в детских садах, школах, колледжах и университетах — вводится особый пропускной режим.

В родительских чатах сразу нескольких московских садов распространяется следующее сообщение: «С целью безопасности наших детей усилен антитеррористический режим. Вход в здание детского сада осуществляется только по пропускам. Просьба не терять. Посторонним лицам на территории детского сада находиться запрещено. Пожалуйста, не пропускайте в детский сад по своим пропускам незнакомых лиц».

Фото: РИА Новости

«В муниципальных детских садах персоналу в пятницу прошлой недели вменили в обязанности регулярно пересчитывать детей во время прогулки. Аргументировали тем, что есть опасность кражи детей бандеровцами. Безумие полное», — рассказал «Новой» житель Краснодарского края Алексей, чья супруга работает в детском саду.

«Начиная с 25 февраля нам резко решили поставить на входе приборы, которые впускают учеников только по карточкам-пропускам. Когда я спросила у учителей, с какой целью это сделано, все как один отвечали: «В целях борьбы с террористами в школах», — передает слова педагогов К. (имя известно редакции), ученица одной из школ в Краснодарском крае. — Меня, да и не только меня, это настораживает. В дополнение к этому в школе стало появляться очень много представителей закона. Раньше их вообще в учебном заведении не встретишь, а сейчас за один проход по коридору, увидишь не менее 15 полицейских».

В Башкирском государственном университете на фоне эскалации в Украине всех студентов перевели с дистанционного обучения на очную форму. «В связи с неблагоприятной политической обстановкой с 28 февраля строгое соблюдение пропускного режима и посещаемости учебных занятий с отметкой в журнале посещаемости. За невыполнение указанных требований будут вынесены административные решения, вплоть до отчисления из университета. Ситуация крайне сложная», — говорится в одном из сообщений руководства, оказавшемся в распоряжении «Новой». По словам студентов, о причинах такого решения администрация университета не распространяется, отмахиваясь от них фразой: «Сами понимаете, какая ситуация».

Елизавета Кирпанова, специальный корреспондент

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