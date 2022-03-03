Moody’s понизило рейтинги РФ до «B3»

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте до «B3» с «Baa3», следует из сообщения агентства.

При этом рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, передает ТАСС.

Отмечается, что факторами для этого стали повышенный риск срыва погашения суверенного долга с учетом жестких и скоординированных санкций и серьезные опасения по поводу готовности РФ обслуживать свои долговые обязательства.

Кроме того, как следует из сообщения агентства, на снижение рейтингов повлияла вероятность дестабилизации в экономике и финансовом секторе из-за санкций, ограничивающих доступ к российским международным резервам.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ВВВ-» до «ВВ+», Украины – с «B» до «B-».