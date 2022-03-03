 

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

03.03.2022, 8:10, Новости дня
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Подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в четверг днем у восточного побережья Камчатки, следует из данных регионального филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 16.23 по местному времени (7.23 мск). Очаг залегал на глубине 38 километров в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце декабря у берегов Камчатки произошли два землетрясения.



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