Политика: Украинский неонацист ответит перед Россией за Одессу

Зеленский решил отправить губернатором в Одессу Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира батальона «Айдар». В РФ на Марченко заведены уголовные дела за военные преступления. Одесса всегда считалась одним из самых пророссийских по настроениям городов Украины. Какой сигнал посылает Киев простым одесситам таким демонстративным назначением?

Президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар», сообщило РИА «Новости». В РФ Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе. Батальон «Айдар» участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ также возбуждено уголовное дело.

Известно, что после службы в «Айдаре» Марченко был повышен – в 2017 году он стал заместителем командира 92-й механизированной бригады, а после – командиром 28-й механизированной бригады, отмечает Украина.ру. Что касается прежнего губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого, то его действия в боевых условиях в Киев сочли неквалифицированными, да к тому же заподозрили в лояльности к Москве, информирует 9-й телеканал.

Одесская область по сути стала прифронтовой после того, как утром в среду под полный контроль российской армии перешел город Херсон. Теперь для российской армии открыт путь на Одессу, сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Прокаев. «В прибрежном направлении важнейшим пунктом станет Николаев. Уже после этого будет разворачиваться операция сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – предположил собеседник.

Рельеф местности в районе Одессы благоприятен для проведения десантной операции, поясняет бывший начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Петр Святашов. «В данном случае особые задачи будут поставлены не только перед сухопутными войсками, но и перед силами ВМФ и подразделениями морской пехоты», – предположил вице-адмирал в интервью газете ВЗГЛЯД.

По оценке Святашова, в акватории Одессы не следует ожидать какого-либо серьезного противодействия со стороны ВМС Украины. Как известно, после воссоединения Крыма с Россией, главной базой украинского флота стала Одесса, а точнее – ВМБ «Юг», расположенная в одесской Практической гавани.

«Из 16 украинских катеров шесть уже потоплены, а остальные повреждены», – отметил Святашов. Что касается флагмана украинских ВМС – фрегата «Гетман Сагайдачный», то в момент начала российской операции он находился на ремонте в Николаеве. По сообщениям ряда источников, в частности портала Avia.pro, «Гетман Сагайдачный» уже затоплен – по решению собственного экипажа.

Определенную опасность при операции по занятию Одессы могут представлять лишь сухопутные подразделения, которые остались в городе, предупреждает Святашов. «Конечно, силы ВСУ в Одессе поначалу будут пытаться сопротивляться, – прогнозирует собеседник. – Но я надеюсь, что это не продлится долго, им хватит разума вовремя сдаться, чтобы не была пролита большая кровь».

Новость о назначении губернатором бывшего командира нацбата «Айдар» стала тревожной, признается бывший депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев. «Айдар» – пожалуй, самое одиозное из крупных воинских подразделений Украины. Оно отметилось массовыми военными преступлениями, о которых писала даже недружественная к РФ пресса, поскольку их просто нельзя было не замечать», – подчеркнул Васильев. Назначение Марченко может грозить кратным увеличением жертв среди мирного населения в случае штурма города, полагает собеседник.

Правда, есть надежда, что действующий мэр Геннадий Труханов «сделает все, что в пределах его полномочий», чтобы не допустить массовых жертв и разрушений, поскольку это в интересах горожан, да и в личных интересах Труханова, добавляет депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

«Понятно: даже если Труханову напрямую прикажут начать мобилизацию населения для обороны, он постарается этот приказ спустить на тормозах»,

– полагает политик. Бывший одессит разделяет опасения тех, кто считает, что украинское командование попытается сделать из Одессы такую же осажденную крепость, как Харьков. Кроме того, опасается Вассерман, бывший «айдаровец» может устроить в городе массовые облавы против тех, кого заподозрят в симпатиях к России. Как известно, среди жителей Одессы всегда были сильны пророссийские настроения, а сожженный Дом профсоюзов в мае 2014 года стал символом сопротивления киевскому националистическому режиму.

«Теоретически у Марченко есть время, чтобы устроить в городе зачистки, но, надеюсь, эти действия будут вскоре пресечены подразделениями ВС России, которые уже приближаются к городу», – сказал Вассерман.

«Полагаю, что обороняться долго у Марченко не получится. Когда наши войска дойдут до Одессы, там вряд ли будет кому всерьез сопротивляться, просто потому что большая часть боеспособных войск так и осталась на юго-востоке Украины. Киев сосредоточил практически все ресурсы у границ республик Донбасса, поскольку он готовил очередное наступление. Это видно из того, что сейчас эти террористы до сих пор продолжают обстрел народных республик. Сейчас они расстреливают людей уже просто от отчаяния», – возмущается собеседник.

«Марченко не будет заниматься спасением одесситов, их эвакуацией. Вместо этого он явно постарается нанести максимум ущерба российским войскам, а перед уходом – еще и уничтожить промышленный потенциал города, например, его портовые сооружения. Поэтому там будет сложная обстановка», – также полагает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Чтобы не подвергать опасности жителей города, с учетом того, что в Одессе – большая плотность населения, и сам по себе город значителен по площади, скорее всего, наши военные изберут иную тактику, нежели в Херсоне, полагает эксперт.

Не исключено, что будет принято решение окружить Одессу и на относительно долгое время оставить ее «в таком состоянии», считает Сивков. «У подразделений ВСУ, находящихся в городе, нет серьезного вооружения, поэтому Одесса будет закрыта без возможности выбраться оттуда всей этой публике. А мы двинемся дальше – возможно, в сторону Приднестровья», – предрекает эксперт.

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