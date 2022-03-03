У Пентагона нет данных, что Беларусь планирует присылать свои войска в Украину

“У нас нет информации”, – сказал Кирби в ответ на вопрос, видит ли Пентагон какие-либо признаки участия или подготовки к участию белорусских военных в боевых действиях в Украине.

Также, по его словам, Пентагон не видит никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин считает необходимым послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине.

“Он начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще в первой половине осени 2021 года, и может применить 150 тыс. солдат – более 120 батальонно-тактических групп. Большинство этих сил уже находятся на территории Украины”, – подчеркнул Кирби.

Это не означает, что у России не остались боевые мощности, которые она еще не применила, как и то, что все те военные силы россиян, которые уже на территории Украины, совсем утрачены, добавил спикер Пентагон.

“Они потеряли темп наступления, но это не значит, что они потеряли все свои силы для наступления. Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе”, – отметил он.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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