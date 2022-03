В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

“Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны”, – написал он.

Представитель ООН также призвал к прекращению огню в Украине, чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь миллионам граждан, оставшимся в стране.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

