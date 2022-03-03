 

Несмотря на атаку по телецентру Украина обеспечена теле- и радиовещанием – Госспецсвязи

03.03.2022, 8:05, Новости дня
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Отмечается, что оператор был готов к подобным террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров.

Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио. Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.

https://www.facebook.com/dsszzi/posts/265997252378085

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс “Бабий Яр”. 

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала “Рада”, что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. 

По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях. Также среди погибших был и телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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